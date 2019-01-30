رياضة | بنزيما يحقق رقم تهديفي مميز مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما يحقق رقم تهديفي مميز مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصار بنزيما مع 15 هدفاً يتصدر قائمة أفضل هدافي الفريق هذا الموسم بعد ثنائيته في الفوز الأخير ضد إسبانيول يكون الفرنسي قد سجل هدفين أو أكثر في 40 مباراة منذ وصوله إلى النادي الأبيض (27 في الليغا، 11 في دوري الأبطال و2 في الكأس).
سجل بنزيما ثنائيته الأولى في سبتمبر 2009 ضد تينيريفي، منذ ذلك الوقت سجل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة على الأقل في مواسمه الـ10 مع الفريق، كان 2011/12 أفضل مواسمه على هذا الصعيد مسجلاً هدفين على الأقل في ثماني مباريات.
وفي هذا الموسم سجل ثنائيات في المباريات ضد جيرونا وليجانيس وفيكتوريا بلزن وإسبانيول.
تظهر جداره بنزيما أيضاً لدى مقارنة أرقامه مع المواسم السابقة. تجاوز الفرنسي للتو رصيده من الأهداف في الموسم الماضي (12) ويحقق أفضل أرقامه مقارنة بالمواسم الثلاثة الماضي، في الموسم 2016/17 سجل 11 هدفاً فيما سجل ستة أهداف في الموسم 2017/18 خلال الفترة نفسها.
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