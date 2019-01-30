رياضة | بنزيما يحقق رقم تهديفي مميز مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما يحقق رقم تهديفي مميز مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الاسباني، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اللوس بلانكوس قد وصل إلى 40 مباراة مع هدفين أو أكثر.

وصار بنزيما مع 15 هدفاً يتصدر قائمة أفضل هدافي الفريق هذا الموسم بعد ثنائيته في الفوز الأخير ضد إسبانيول يكون الفرنسي قد سجل هدفين أو أكثر في 40 مباراة منذ وصوله إلى النادي الأبيض (27 في الليغا، 11 في دوري الأبطال و2 في الكأس).

سجل بنزيما ثنائيته الأولى في سبتمبر 2009 ضد تينيريفي، منذ ذلك الوقت سجل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة على الأقل في مواسمه الـ10 مع الفريق، كان 2011/12 أفضل مواسمه على هذا الصعيد مسجلاً هدفين على الأقل في ثماني مباريات.

وفي هذا الموسم سجل ثنائيات في المباريات ضد جيرونا وليجانيس وفيكتوريا بلزن وإسبانيول.

تظهر جداره بنزيما أيضاً لدى مقارنة أرقامه مع المواسم السابقة. تجاوز الفرنسي للتو رصيده من الأهداف في الموسم الماضي (12) ويحقق أفضل أرقامه مقارنة بالمواسم الثلاثة الماضي، في الموسم 2016/17 سجل 11 هدفاً فيما سجل ستة أهداف في الموسم 2017/18 خلال الفترة نفسها.