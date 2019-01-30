رياضة | تشيلسي يسقط برباعية أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يسقط برباعية أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي بورنموث في الفوز أمام فريق تشيلسي، بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كينج الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 47 بعد بداية الشوط الثاني، بينما عزز بروكس النتيجة في الدقيقة 63.

واحرز كينج مرة أخري لفريقه في الدقيقة 74 من المباراة، واختتم دانيلز المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وتعد هذة الهزيمة هي الثانية لتشيلسي علي التوالي، بعد الخسارة ضد نادي أرسنال في الجولة السابقة، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء علي ملعب الإمارات.