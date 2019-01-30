رياضة | مدرب جيرونا متخوف من مواجهة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جيرونا متخوف من مواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أوزيبيو ساكريستان، المدير الفني لفريق جيرونا الاسباني، عن قلقه من مباراة العودة ببطولة كأس ملك إسبانيا، أمام ريال مدريد، والتي ستقام على ملعب مونتيليفي.

وقال أوزيبيو في تصريحات صحفية: "نتوقع أن نواجه نفس الخصم الذي واجهناه في مباراة الذهاب، إنه في الوقت الذي إستعاد فيه أحاسيس الماضي ومستواه من اللعب والقدرة التنافسية".

الجدير بالذكر ان النادي الملكي قد تمكن من اكتساح جيرونا في مباراة الذهاب، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، باربعة أهداف مقابل هدفين اثنين.