رياضة | أحمد شوبير: مصر ستنظم أفضل بطولة أمم إفريقيا في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير: مصر ستنظم أفضل بطولة أمم إفريقيا في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس إتحاد الكرة المصري، على جاهزية مصر لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام الصيف المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال "شوبير" عبر برنامجه "ملعب أون" على فضائية "أون سبورت": " أراهن وأؤكد أن مصر ستنظم أفضل بطولة افريقية في التاريخ ومش بالكلام بالفعل".

وكانت مصر فازت بتنظيم النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا 2019، بعدما تفوقت على جنوب إفريقيا، وذلك بعد تنافس البلدين على استضافة البطولة عقب سحب الإتحاد الإفريقي تنظيمها من الكاميرون.