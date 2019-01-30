رياضة | أحمد شوبير: مصر ستنظم أفضل بطولة أمم إفريقيا في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير: مصر ستنظم أفضل بطولة أمم إفريقيا في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس إتحاد الكرة المصري، على جاهزية مصر لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام الصيف المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.
وقال "شوبير" عبر برنامجه "ملعب أون" على فضائية "أون سبورت": " أراهن وأؤكد أن مصر ستنظم أفضل بطولة افريقية في التاريخ ومش بالكلام بالفعل".
وكانت مصر فازت بتنظيم النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا 2019، بعدما تفوقت على جنوب إفريقيا، وذلك بعد تنافس البلدين على استضافة البطولة عقب سحب الإتحاد الإفريقي تنظيمها من الكاميرون.
أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن تقنية الفيديو "فار" ستطبق في أمم إفريقيا 2019 بداية من دور الثمانية.
وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير": سنطبق تقنية الفار في أمم إفريقيا بداية من دور الثمانية ومن الوارد تحت أي ظرف تجاهل دور الثمانية وتطبيقها من نصف النهائي في مصر".
وأضاف عصام عبد الفتاح: "أقول للنادي الأهلي الذي طلب تطبيق تقنية الفار إن التقنية لن تطبق هذا الموسم لأننا ننتظر وصول الأجهزة ثم تدريب الحكام على التقنية الجديدة وبالتالي يمكن العمل بها في الموسم الكروي الجديد".
وأضاف عبد الفتاح: "تطبيق الفار موضوع كبير لأنه يحتاج إمكانيات وتدريب لكل الحكام حتى تنجح التجربة عند تطبيقها بشكل رسمي".
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