رياضة | ريال مدريد يتلقى خبر غير سار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقى خبر غير سار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق ريال مدريد الاسباني، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني سانتياجو سولاري، أخبارًا غير سارة بشأن نجم الفريق سيرجيو راموس.

ويتمثل الخبر الغير سار، في أن لجنة المسابقات الإسبانية أعلنت رفض الاستئناف الذي قدمه نادي ريال مدريد، من أجل إزالة البطاقة الصفراء التي تلقاها راموس ضد اسبانيول.

وعلى ذلك، فإنه يبقى في رصيد المدافع المخضرم 4 بطاقات صفراء، ويصبح على بعد بطاقة واحده أخرى من الإيقاف.