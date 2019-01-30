رياضة | راموس: سعيد لمشاركتي في صناعة الشخص الرياضي المحترف

وقال راموس في تصريحات صحفية: "وما هي مسؤولية ارتداء شارة القائد مع ريال مدريد وإسبانيا، مع التمتع بحياة شخصية عادية في نفس الوقت".

وأكمبراموس: "أعتقد أن أي شخص ملتزم بمهنته يمكن أن يشعر بأنه مرتبط بهذه السلسلة ولا يمكنني أن أحصل على شريك أفضل للقيام بذلك من برنامج أمازون برايم فيديو".