رياضة | راموس: سعيد لمشاركتي في صناعة الشخص الرياضي المحترف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس: سعيد لمشاركتي في صناعة الشخص الرياضي المحترف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكمبراموس: "أعتقد أن أي شخص ملتزم بمهنته يمكن أن يشعر بأنه مرتبط بهذه السلسلة ولا يمكنني أن أحصل على شريك أفضل للقيام بذلك من برنامج أمازون برايم فيديو".
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