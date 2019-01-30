رياضة | تعليق مثير من موراتا بشأن الإحتفال إذا سجل في مرمى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من موراتا بشأن الإحتفال إذا سجل في مرمى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم الدولي الإسباني، ألفارو موراتا، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الجديد، على إمكانية، قيامه بالإحتفال إذا ما أحرز هدفاً في مرمى فريقه السابق ريال مدريد.

وقال موراتا في تصريحات صحفية: "ستكون هذه مشكلة جميلة، ألا تعتقد ذلك؟ إذا أتت تلك اللحظة، أعتقد أنها ستجد طريقة لفرز نفسها ولكن بصراحة، لست مهووس للتفكير كثيراً بهذا الامر".

وكان موراتا لاعبًا لريال مدريد، ولكنه لم يحصل على الفرصة بصورة كافية مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مما حدا به للإنضمام إلى فريق تشيلسي الإنجليزي.