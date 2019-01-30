رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الأربعاء 30 يناير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 أهم الأخبار في ليفربول اليوم العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دفاع يورجن كلوب المدير الفني للفريق عن محمد صلاح نجم الفريق. وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

- محمد صلاح يقترب من إنجاز سواريز

يواجه ليفربول نظيره ليستر سيتي، اليوم الأربعاء في الجولة 24 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيليد.

وينتظر المحترف المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين إنجازاً تاريخياً خلال مواجهة ليستر سيتي.

وسيتساوي محمد صلاح مع الإنجاز الذي حققه لويس سواريز إذا سجل هدفين مع ليفربول في الدوري الممتاز أمام ليستر سيتي في الأنفيلد اليوم الأربعاء، حيث سيصل للهدف رقم 50 في الدوري مع ليفربول خلال 60 مباراة فقط.

- محمد صلاح سابع أفضل لاعب فى الدوريات الخمس الكبرى

احتل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المركز السابع فى قائمة أفضل لاعبي دوريات أوروبا الكبرى بيج 5 هذا الموسم.

وحصل محمد صلاح على 8.06 – 10 في التقييم الذي قام به موقع هوسكورد العالمي المتخصص فى إحصائيات كرة القدم عن مستويات لاعبي أندية دوريات أوروبا الكبرى بيج 5 منذ بداية الموسم الحالي.

بينما تصدر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي القائمة بحصوله على 8.40 – 10 متفوقاً على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والذي حل وصيفاً بحصوله على 8.38 – 10 فيما جاء بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بالمركز الثالث.

- كلوب يدافع عن صلاح

دافع يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول الإنجليزي عن محمد صلاح نجم الفريق بسبي الاتهامات الموجهة إليه بادعاء التمثيل وخداع الحكام من أجل الحصول على ركلات الجزاء خلال مشاركته في مباريات الفريق في الدوري.

وقال يورجن كلوب فى تصريحات صحفية : "لا يوجد لدي سبب للحديث مع محمد صلاح بشأن قضية التمثيل".

وأضاف : "جميع ركلات الجزاء التي تم احتسابها لمحمد صلاح كانت صحيحة، لماذا يتعامل الناس مع تلك الركلات الصحيحة وكأن اللاعب تحايل من أجل الحصول عليها.. لماذا يحدث ذلك؟، هل تريدون مشاهدة قطرات الدماء وهي تتساقط من محمد صلاح من أجل احتساب ركلة الجزاء".

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً : "لا أريد من اللاعبين السقوط على أرض الملعب بدون سبب، محمد صلاح يدرك ذلك جيداً".

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