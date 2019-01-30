رياضة | ليفربول يمنح صلاح رقماً منفرداً أمام ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يمنح صلاح رقماً منفرداً أمام ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي ليفربول هو أكثر فريق يلعب له الفرعون المصري محمد صلاح برصيد 84 مباراة في كل البطولات متخطياً رقمه مع روما فريقه السابق الذي خاض معه 83 لقاء.

ويشارك اليوم محمد صلاح مع الريدز في مباراة ليستر سيتي بالجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، ويواصل المصري الدولي مشواره المميز مع الأحمر بعد قدومه من روما الإيطالي.

وكان محمد صلاح قد خاض 83 مباراة مع نادي روما الإيطالي حيثُ نجح في تسجيل 34 هدفاً وصنع لزملائه 24 هدفاً خلال مسيرة رائعة للفرعون المصري حيثُ لفت إليه أنظار أندية البريميرليج.

وكان محمد صلاح قد انتقل للعب في صفوف ليفربول منذ يوليو 2017 وخلال 84 مباراة سجل 63 هدفاً وشارك هذا الموسم مع الأحمر في 32 مباراة بمختلف البطولات وسجل 19 هدفاً وصنع 8 أهداف.

ويتصدر نادي ليفربول حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 60 بعد خوض 23 مباراة حيث فاز في 19 مباراة وتعادل 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة.

كما يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي البريميرليج برصيد 16 هدفا متفوقا على أوباميانج جناح أرسنال بـ15 هدفا وهاري كين مهاجم توتنهام صاحب الـ14 هدفا.