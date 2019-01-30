رياضة | الزمالك يُعدل موعد السفر إلى كينيا لمواجهة جورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يُعدل موعد السفر إلى كينيا لمواجهة جورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عدل مسؤلو الزمالك موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني الأحد المقبل في إطار أولى مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان من المقرر أن تغادر البعثة فجر الخميس قبل أن يتم تعديل موعد السفر للتاسعة مساء غدا الخميس.

ومن المقرر أن يعلن جروس قائمة اللاعبين المغادرين إلى كينيا صباح غدا الخميس.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مران غدا الخميس قبل السفر إلى كينيا جاء ذلك بعد تعديل موعد السفر لمساء غدا.

وحدد الجهاز الفني الواحدة ظهرا موعدا للمران حتى يمنح فرصة للاعبين لتجهيز أنفسهم للسفر والالتقاء بذويهم قبل السفر مساء الغد.

ومن المقرر أن يقام المران على ملعب النادي على أن يعلن جروس القائمة عقب التدريب.

ويلتقي الزمالك بفريق جورماهيا الكيني الأحد المقبل في إطار أولى مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك واصل تصدره لبطولة الدوري بعد الفوز على المقاصة بأربعة أهداف لهدف.