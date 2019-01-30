رياضة | نجمي ريال مدريد يقوموا بتسوية الخلاف بينهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجمي ريال مدريد يقوموا بتسوية الخلاف بينهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام نجمي فريق ريال الإسباني، داني سيبايوس وناتشو فيرنانديز بتسوية الخلاف الذي نشب بينهما، صباح اليوم الأربعاء، خلال مران الفريق الجماعي.وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن الجدل قد إنتهى بين ناتشو وسيبايوس في التدريب بنهاية سعيدة في شبكات التواصل الإجتماعي.
وكتب سيبايوس في حسابه على إنستجرام: "أسامحك لكنك غبي جداً"، ثم رد ناتشو: "العصا من وقت لآخر لا تؤلم أبداً"، مما يدل على المشاعر الطيبة في تشكيلة ريال مدريد.
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