رياضة | محمود محمود يصل القاهرة بعد إجراء عملية الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود محمود يصل القاهرة بعد إجراء عملية الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل إلى مطار القاهرة منذ قليل محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادما من ألمانيا، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

وكان محمود قد خضع لجراحة الرباط الصليبي الثلاثاء الماضي، تحت إشراف الطبيب الألماني فايلر، حيث يغيب عن الأهلي لمدة ٨ أشهر.

ومن المنتظر أن يبدأ محمود برنامجه التأهيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، للتعافي من الإصابة.

الجدير بالذكر أن محمد محمود تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام سموحة والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدف نظيف.