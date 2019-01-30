رياضة | خاميس رودريجيز غاضب للغاية لهذا السبب.. وهذا هو النادي الأقرب لاستقباله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاميس رودريجيز غاضب للغاية لهذا السبب.. وهذا هو النادي الأقرب لاستقباله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية ألمانية، ان النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني يشعر بغضب شديد، ويريد الرحيل من الفريق البافاري بأسرع وقت.وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن خاميس رودريجيز غاضب جداً من مدربه النمساوي نيكو كوفاتش، بعد أن قام الأخير بإشراكه لمدة 15 دقيقة فقط ضد شتوتجارت.
وأكدت الصحيفة الألمانية، أن علاقة خاميس مع مدرب الفريق البافاري سيئة للغاية، ومن ثم فإن عودته لناديه السابق ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل هو السيناريو الأقرب.
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