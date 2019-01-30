رياضة | ثلاثي ليفربول المرعب يصل للهدف 100 في الأنفيلد بجميع المسابقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثي ليفربول المرعب يصل للهدف 100 في الأنفيلد بجميع المسابقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح السنغالي الدولي ساديو ماني في تسجيل هدف أول لصالح نادي ليفربول في شباك ليستر سيتي وذلك في إطار المبارات التي تجمعهما على ملعب الأنفيلد في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وبهدف ماني في شباك ليستر، فقد سجل ثلاثي خط هجوم الريدز مجتمعين 100 هدف لليفربول في ملعب أنفيلد في مختلف المسابقات كالتالي:

- محمد صلاح (39)

- روبرتو فيرمينو (33)

- ساديو ماني (28)

ويتصدر نادي ليفربول حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 60 بعد خوض 23 مباراة حيث فاز في 19 مباراة وتعادل 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة.

كما يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي البريميرليج برصيد 16 هدفا متفوقا على أوباميانج جناح أرسنال بـ15 هدفا وهاري كين مهاجم توتنهام صاحب الـ14 هدفا.