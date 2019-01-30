رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 30-1-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 30-1-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ريال مدريد مساء غد الخميس ضيفًا على جيرونا الكتالوني، في إياب دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام جيرونا، ليضع الريال قدمًا في دور نصف النهائي بكأس الملك.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار ريال مدريد اليوم:-

*مدريد الفريق الأكثر تهديفًا في بطولة كأس ملك إسبانيا

سلط الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، الضوء على السجل التهديفي للفريق الملكي في بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد فريق جيرونا.

ووفقاً لما جاء في موقع ريال مدريد الرسمي، فإن الميرنجي هو الفريق الأكثر تهديفاً في بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفاً.

وأشار إلى أن نادي فياريال الذي خرج من البطولة يأتي في المركز الثاني خلف ريال مدريد كأكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في كأس ملك إسبانيا هذا الموسم بـ14 هدفاً، وفي المركز الثالث جاء خيتافي الذي ودع البطولة هو الأخر على يد فالنسيا برصيد 11 هدفاً.

ويستعد نادي ريال مدريد لملاقاة فريق جيرونا غداً الخميس، ضمن مواجهات الإياب من دور ربع النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا.

*سولاري يخرج عن صمته ويرد على جوارديولا

خرج الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن صمته، ورد على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني السابق لنادي برشلونة والحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وخرج المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي منذ أيام قليلة تحدث عن الأندية الكبيرة في أوروبا دون ذكر نادي ريال مدريد الإسباني.

وتواجد سولاري في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد ضد جيرونا في كأس ملك إسبانيا ورد على تصريحات جوارديولا قائلاً:” هذا إغفال متعمد منه”.

وتابع سانتياجو سولاري حديثه عن تصريحات جوارديولا قائلاً:” لست مستعداً للدخول في صراعات ونقاشات حول هذا الموضوع، ريال مدريد هو أفضل نادي في القرن الحالي وأفضل نادي في التاريخ”.

*صفقة تبادلية قوية بين الريال واليوفي

كشفت تقارير صحفية إيطالية إسبانية عن وجود صفقة تبادلية قوية بين يوفنتوس وريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع كبار اللاعبين من ريال مدريد مثل إيسكو أو مارسيلو في حين يرغب النادي الإسباني في ضن باولو ديبالا أو أليكس ساندرو.

وكان ريال مدريد قد رفض عرض بقيمة 50 مليون دولار لضم مارسيلو لمرافقة زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت التقارير أنه إذا لم يكن 50 مليون دولار كافياً لانتقال مارسيلو إلى يوفنتوس، فإن ديبالا سيحتاج إلى مبلغ تكلفته من 100 إلى200 مليون يورو.

*سولاري يتلقي اخبارًا سارة قبل لقاء جيرونا

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، عن استعادة الميرنجي لنجوم فريقه المصابين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، صار لديه جميع اللاعبين قبل أكثر من 24 ساعة من المواجهة التالية، فقط فاييخو خيسوس، الذي تدرب على العشب.

وكان آخر من أنضم إلى المجموعة هم راموس، أسينسيو وكيلور، حيث سيعود نافاس إلى التشكيلة الأساسية في الكأس، ولكن من المرجح أن سولاري سيريح راموس بعد تعرضه لضربة في الركبة ضد إسبانيول يوم الأحد.

*سولاري العنصر الفعال في رحيل إيسكو

أصبح مصير إيسكو الأركون لاعب ريال مدريد الإسباني غامضًا مع الفريق الملكي، في ظل عدم مشاركته مع الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، والذي لا يعتمد بشكل كبير على اللاعب.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن ايسكو لم يقدم أي جديد حتى الآن في سعيه نحو تحسين أدائه الذي شهد تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الإسباني الشاب تلقى صدمة كبيرة خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام منافسه اسبانيول عندما قرر مدربه، سانتياغو سولاري، عدم الدفع به كبديل في الشوط الثاني من اللقاء.

وطبقا لما أوردته " أس"، شارك ايسكو تحت قيادة سولاري في 21 مباراة فقط، أي في 14 بالمئة من مجموع اللقاءات التي أدارها المدرب الأرجنتيني منذ قدومه إلى ريال مدريد.

وقالت "أس" إن الجزء الأسوأ في قصة ايسكو مع ريال مدريد لم يأت بعد، فقد أوضحت الصحيفة الإسبانية أن سولاري كان مجبرا على الاعتماد على اللاعب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابات التي ضربت عددًا كبيرًا من لاعبي فريقه خاصة في مراكز وسط الملعب والهجوم.