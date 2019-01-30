رياضة | عاجل.. ماجوير يدرك التعادل لليستر أمام ليفربول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ماجوير يدرك التعادل لليستر أمام ليفربول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدرك ماجوير مدافع ليستر سيتي التعادل لفريقه أمام ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منفاسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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