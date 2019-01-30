رياضة | عاجل.. إصابة نجم الزمالك السابق بوتر أكيلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة نجم الزمالك السابق بوتر أكيلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أحمد دويدار مدافع الإنتاج الحربي للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة فريقه الودية اليوم أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل 3/3.

ومن المقرر أن يقوم دويدار بإجراء جراحة أكيليس خلال الساعات المقبلة، وبهذه الإصابة تأكد غياب اللاعب عن الفريق حتى نهاية الموسم.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها السابع من فبراير المقبل فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام .

وتعادل الانتاج الحربى مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام .

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن المفاوضات مع اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مستمرة ، وتم الإتفاق معه ، لكن تبقى عقبة تقف في طريق إتمام المفاوضات، من جانب نادي الزمالك ، وسيتم حلها قريبآ لاسيما وأنه تم مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على استعارة اللاعب لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2مليون جنيه، لكن تغير الكلام بعد ٢٤ساعة وطلب الزمالك ١٢مليون جنيه مقابل بيعه نهائياً وهو رقم مبالغ فيه ، وتعقيد للأمور ، بدون داعي خاصة أن اللاعب لم يبق في عقده سوى عام واحد فقط ووقتها لن يستطيع الزمالك الحصول على أي مقابل ، ويحق للاعب إن ينتقل لأي نادي بدون أي شروط لإنه أصبح حر.