رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 30 يناير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة، وأهمها التعاقد مع صفقة برازيلية، ورسالة الحدادي، وتجديد عقد ألبا، وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم :

"سان جيرمان يرد على برشلونة بصفقة قوية"

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يسعى للرد على برشلونة بصفقة قوية بعدما خطف منه الهولندي فرينكي دي يونج منذ أيام.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم أن صفقة دي يونج ما تزال تسبب الألم للخليفي ولذلك يسعى للرد على الكتالونيين بالتعاقد مع ماتيس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام مؤكدة أن الخليفي مستعد لفعل أي شيء من أجل حرمان برشلونة من هذه الصفقة.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن الخليفي يعمل حاليا على إقناع دي ليخت بالانضمام إلى صفوف النادي الباريسي وذلك لعلمه برغبة برشلونة الجادة في ضم اللاعب.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الخليفي يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد بتعزيز خط دفاعه بصفقة قوية مثل دي ليخت وخطف اللاعب ذو ال19 عاما من برشلونة الذي حرمه من صفقة دي يونج التي كان يحتاجها بشدة في الوقت الذي اعتقد فيه PSG أنهم حسموا الصفقة لصالحهم.

"الحدادي يكشف أسباب رحيله عن برشلونة"

كشف منير الحدادي لاعب فريق أشيسبية الإسباني، أسباب رحيله عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرى اللاعب الشاب أنه سعيد للغاية في إشبيلية ومع الخطوة التي اتخذها لمغادرة نادي برشلونة الذي لم يرغب في تجديد عقده معه.

وقال الحدادي: عندما يخبرك المدرب أنك لن تلعب، يمكنك أن تفهم ، لقد قمت بعملي ولم أقل أي شيء في تلك اللحظات ، أفضل أن أكون وحدي، أفضّل الخصوصية، أفكر في أفضل الأشياء.

وزاد: أرادوا أن يجددوا لي ، لكنني شعرت أن النادي لم يعتمد علي، قالوا لي في المستقبل ، ولكن في الوقت الحاضر لم أكن أرى الكثير من الاهتمام.

وأضاف النجم الإسباني: هذا هو القرار الذي اتخذته لقد اخترت اشبيلية لأنها أعطتني الكثير من الثقة، أعلم وأتمنى أن أترعرع هنا كلاعب كرة قدم وشخص وأتمنى أن أفعل أشياء عظيمة هنا.

وواصل المهاجم: لقد كانوا يريدونني في الصيف، بسبب ظروف لا يمكن أن تكون، ولكن الشيء المهم هو أنني هنا بالفعل وأتمنى أن يكون ذلك لفترة طويلة.

ويقول أيضًا إنه مرتاح جدًا مع زملائه الجدد: لقد استقبلوني بشكل جيد جدا، أنا سعيد جدا، إنهم أناس رائعون، ونأمل أن نفعل أشياء كثيرة معا، إنهم لاعبون لديهم طموح ويريدون تحقيق أشياء عظيمة.

"برشلونة يقترب من صفقة جديدة اليوم"

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع مهاجم برازيلي مميز.

وسيوقع جابرييل نوفوس، صاحب الـ 19 عاماً على عقد انضمامه إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

المهاجم، الذي كان مطلوبا أيضا من قبل اشبيلية، سيوقع لبقية الموسم وآخر مع برشلونة، وسيلعب ضمن فريق الشباب بالبلوجرانا.

ومن المقرر أن يصل غابرييل نوفوس، اليوم الأربعاء لإجراء فحوص طبية والتوقيع مع برشلونة، بشكل رسمي.

وسيعتمد برشلونة على المهاجم البرازيلي، خلال الفترة المقبلة ضمن الفريق الأول للبرسا، ولكن بعد تأقلمه مع فريق الشباب بالنادي الكتالوني.

"برشلونة يرد على مدريد بسبب تقنية الفيديو"

تحدث رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد فار، في مسابقة الدوري الإسباني الليجا.

وقال بارتوميو لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : نحن راضون للغاية عن هذه التكنولوجيا. هدف هذه التقنية هو تقليل الأخطاء قدر المستطاع.

وتابع بارتوميو: دائما كنا نقول إن التحكيم أمر صعب للغاية. كرة القدم حاليا تتسم بالسرعة ولذلك سيكون لكل الإجراءات التي تتخذ دورا مساعدا للحكم حتى يكون أكثر عدلا.

وأضاف رئيس البارسا: من المستحيل أن تعمل هذه التقنية بشكل مثالي ولكن هناك عمل يتم تنفيذه. مع مرور السنوات ستتحسن وسنشعر جميعا حينئذ برضا أكبر، يجب أن تصب هذه المساعدة في صالح الحكام.

واختتم بارتوميو تصريحاته مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن نادي ريال مدريد، الغريم التاريخي لبرشلونة، هو من يقف وراء حملة تشويه تقنية الفار.

"برشلونة يتفق مع ألبا لتجديد عقده"

توصل جوردي ألبا الظهير الإيسر لفريق برشلونة الإسباني لاتفاق شبه رسمي مع إدارة النادي على تمديد عقده خلال الفترة المقبلة بعد سلسلة من المفاوضات.

ذكر موقع البرنابيو، أن جوردي ألبا توصل لاتفاق مع برشلونة على تمديد عقده حتي عام 2024 لمدة خمسة مواسم مقبلة لضمان مستقبله داخل الفريق.

وبالرغم من توصل اللاعب لاتفاق مع برشلونة على مدة العقد إلا أنه لم يتم الكشف حتي الآن على الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب في عقده الجديد.

ودخل برشلونة في مفاوضات مع جوردي ألبا خلال الأيام الماضية لتمديد عقده مع الفريق كونه واحد من العناصر الأساسية حيث تولي الرئيس بارتوميو بنفسه عملية مفاوضات التجديد مع اللاعب.

"ميسي يوجه رسالة نارية لجماهير برشلونة"

حرص ليونيل ميسي نجم نجوم فريق نادي برشلونة الإسباني على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني في موسم 2017-18.

وسلم خافيير تيباس رئيس الليجا الإسبانية نجم البارسا جائزة أفضل لاعب في المسابقة المحلية عن الموسم الماضي، بعدما قاد البارسا لتحقيق اللقب المحلي المهم.

وقال ميسي عقب تسلم الجائزة: " إنه تكريم جميل لما يعنيه، من الجميل دائمًا الحصول على هذه التكريمات. أنا ممتن للّيجا للحصول على هذه الجائزة”.

وعن المنافسة في الدوري الإسباني:"الأمور متقاربة جدًا في الأعلى وفي الأسفل. كل شيء متقارب جدًا. أنت ترتفع عندما تفوز بمباراتين، وتهبط عندما تخسرهما. سنواصل في هذه الديناميكية في محاولة لتحقيق الانتصار”.

وعن موقعة إشبيلية في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، قال ميسي:" نأمل أن تكون الجماهير حاضرة لأنه سيكون صعبًا أن نفوز بنتيجة 2-0 وأكثر أمام إشبيلية، الذي لديه فريق رائع، مهاجمين سريعين ويملكون الجودة. سنكون بحاجة إلى أفضل الناس من أجل تحقيق تلك النتيجة”.

"برشلونة يتخذ قرار مفاجئ بشأن فالفيردي"

أبدى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، رغبته في استمرار كل من إرنستو فالفيردي مدرب الفريق وجوردي ألبا الظهير الأيسر مع البارسا.

ولا يزال هناك غموض يحوم حول مستقبل المدرب في النادي الكتالوني كما ينتهي عقد جوردي ألبا قريباً ويوجد منافسة على التعاقد معه من الثنائي مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي.

وتعافد نادي برشلونة منذ أيام مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج قادماً من صفوف أياكس آمستردام فيما تسعى إدارة النادي الكتالوني في ضم زميله دي ليخت لتدعيم البارسا.

ويحتل حالياً نادي برشلونة المركز الأول في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بعد أن خاض 21 مباراة حيثُ فاز في 15 مباراة وتعادل 4 وخسر مباراتين.