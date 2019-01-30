رياضة | حوار.. الغاني بلاي نجم ستاندرليج البلجيكي السابق: أتوقع نهائي الكان بين مصر وغانا وهذه رسالتي لـ"اليماني وصلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار.. الغاني بلاي نجم ستاندرليج البلجيكي السابق: أتوقع نهائي الكان بين مصر وغانا وهذه رسالتي لـ"اليماني وصلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"في الواقع لقد بدأت كلاعب خط الوسط وليس كمهاجم والسبب في أنني بدأت في اللعب في مركز المدافع أننا كنا نلعب مباراة صعبة واقترب مني المدرب وأخبرني بأنني سألعب في الدفاع بسبب مهاجم الخصم العنيد وهكذا بدأت اللعب في الدفاع".

بهذه العبارة بدأ الغاني جورج بلاي نجم ستاندرليج البلجيكي السابق حواره الخاص لـ"الخليج 365 الرياضي"..

حدثنا عن بداياتك مع كرة القدم؟

بدأتُ اللعب في سن صغيرة جداً في الحي الذي أقيم فيه وعادةً ما نلعب بين الأصدقاء أو الجيران سواء في منطقتي أومنطقة أخرى لا أنسي أنه كل يوم تقريبا بعد المدرسة كنتُ أخذ الكرة وأتجه مباشرةً للعب.

ماذا عن خططك في الفترة الحالية؟

في الوقت الحالي، حصلتُ علي بعض الدورات التدريبية ولكني لا أعرف ما إذا كنت سأكون مدربًا أو لا وذلك لأنني شخص خجول وهادئ. أريد أن أكون في الرياضة وفي كرة القدم بالطبع أعتقد مجال إدارة كرة القدم ومن يدري قد أكون في مصر في يوم من الايام.

ما هي أهم ذكرياتك مع المستديرة؟

لعبت لمدة ستة عشر عامًا كلاعب محترف وهناك الكثير من الذكريات ولكني سأختار الفوز بالبطولة الغالية مع دينامو.ولا أنسي زوج أخت زوجي الأكبر عمانوئيل قارشي لعب في مصر لصفوف الزمالك.

بالحديث عن لعبك لستاندرليج البلجيكي.. ما هي كواليس تلك الفترة؟

في ستاندرليج كنت صغيرا جدا لكن الكواليس كانت ممتعة للغاية لأنه كان هناك لاعبين أفارقة مختلفين مما سهل عملية التواصل بيننا ومحمد اليماني صديق واخ وأتمنى له كل الخير في الحياة.

ما هي رسالتك للجماهير المصرية؟

تحية لكل المصريين وتهنئتهم بالفوز باستضافة كأس الأمم الأفريقية أتمني أن تجتمع مصر وغانا في النهائيات وتفوز غانا.. بالطبع ستكون مباراة مثيرة وصعبة. أنا أشجع مصر في أي وقت تلعب فيه وبالمناسبة لدي أصدقاء مصريين ولكني لا أستطيع قراءة أو رسائلهم أو الرد عليها لأن معظمها باللغة العربية ولكني أحبهم وأتمنى أن أفعل.

ماذا تقول لمحمد صلاح؟

مو صلاح، أتمنى له الأفضل ويجب عليه أن يستمر في ما يفعله الآن وأن يركز على رأسه وعقله. لكنه لا ينبغي أن يرقص مرة أخري كان مشهداً مضحكاً للغاية.

ختاماً.. ما هي أهم ذكرياتك مع منتخب النجوم السوداء؟

لدي الكثير من الذكريات مع المنتخب الوطني وأعتبر نفسي محظوظاً بما يكفي للعب لجميع الفرق الوطنية من الناشئين حتى الفريق الأول.