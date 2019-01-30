رياضة | فيورنتينا يذل روما بالسبعة ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيورنتينا يذل روما بالسبعة ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تناوب على سباعية فيورنتينا كل من فيدريكو كييزا "هاتريك" في (د. 7 و18 و74) ولويس مورييل في (د.33) وماركو بيناسي في (د.66) وجيوفاني سيميوني "هدفين" في (د.79 و89)، بينما أحرز ألكسندر كولاروف هدف روما الوحيد في (د.28).
وكان ميلان، حامل اللقب 5 مرات آخرها عام 2003، أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزه على ضيفه نابولي 2-0، الثلاثاء في افتتاح ربع النهائي.
ويلعب فيورنتينا في نصف النهائي مع الفائز في وقت لاحق من مباراة أتالانتا، المتوج باللقب مرة واحدة عام 1963، وضيفه يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة والرقم القياسي (13 لقبا).
ويختتم الدور ربع النهائي الخميس بلقاء إنتر ميلان صاحب 7 ألقاب آخرها عام 2011، مع لاتسيو المتوج 6 مرات آخرها عام 2013.
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