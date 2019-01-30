رياضة | موناكو يتعاقد مع مهاجم نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موناكو يتعاقد مع مهاجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي موناكو الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء عن التعاقد الرسمي مع البرازيلي كارلوس فينيسيوس، مهاجم نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم.

وأكد الموقع الرسمي لنادي موناكو عبر تويتر، على أن اللاعب فينيسيوس سوف ينضم للفريق على سبيل الإعارة، بعدما قضي نصف الموسم الأول معارا من نابولي مع فريق ريو آفي البرتغالي.