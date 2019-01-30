شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتقدم على إشبيلة بثنائية في الشوط الأول والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- نجح نادي برشلونة الإسباني في التقدم بهدفين نظيفين أثناء أحداث الشوط الأول.

بعدما حصل الفريق الكتالوني على ركلة جزاء في الدقيقة 13 سددها فيليب كوتينيو في الشباك معلنًا عن الهدف الأول.

وتمكن إيفان راكيتش في الدقيقة 31 من هز الشباك بالهدف الثاني للبرسا في شباك إشبيلة

وتعرض برشلونة للخسارة بهدفين فى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" الأسبوع الماضي، يحتاج للفوز بفارق 3 أهداف للوصول للدور قبل النهائي.

وأعلن إرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيل الرسمي، الذى سيخوض به مواجهة ضيفه فريق إشبيلية فى العاشرة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو"، فى اياب ربع نهائي كاس ملك إسبانيا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، بيكيه، لونجليه، ألبا.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، أرثر.

الهجوم: كوتينيو، سواريز، ميسي.