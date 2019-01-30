شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يواصل تقديم الهدايا للاعبي برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- واصل الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تقديم الهدايا لزملائه في الفريق حيث ترك ركلة الجزاء التي إحتسبها حكم مباراة البلوجرانا لمصلحة البرغوث بعد إعاقته من قبل بروميس لاعب إشبيلية في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب الكامب نو.

وعلى الرغم من أن ميسي هو المسؤول الأول والأخير عن تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية والركلات الحرة المباشرة إلا أنه قرر ترك تنفيذ ركلة الجزاء للبرازيلي فيليب كوتينيو الذي إنبرى للركلة بنجاح مسجلاً الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثالثة عشر.

وشهد اللقاء إضافة الارجنتيني إيفير بانيجا ركلة جزاء لإشبيلية تصدى لها الحارس ياسبر سيلسين في الدقيقة الحادية والثلاثين قبل أن يعوض إيفان راكيتيش لإضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

وبهذه النتيجة يصبح الفريقان متعادلان بنتيجة الذهاب بوالإياب حيث نجح الفريق الأندلسي في الفوز بالمباراة الأولى على ملعبه رامون سانشيز بيزخوان بثنائية ليصبح لزاماً على رفقاء ميسي تسجيل هدف الفوز.