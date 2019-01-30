شكرا لقرائتكم خبر عن وشم جديد يساعد نيمار في التخلص من إصابته سريعاً والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأربعاء من فرنسا أن البرازيلي نيمار جونيور لاعب الفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الإستعانة بقصص الأفلام الأسطورية وذلك من أجل تحفيز نفسه على التعافي من الإصابة القوية التي لحقت به خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر نيمار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام الخاص بالصور وشم جديد على ظهره يحمل صورة سبايدر مان وبات مان وكتب على الصورة مثلما يحدث في السيناريو الخاص بأفلام الأبطال في البداية تبدو الأمور تسير بطريقة خاطئة لكن سرعان ما تنفرج الأزمة.

وواصل نيمار حديثه عن الوشم أنه يجب على الأشخاص المحاربة كما الأساطير من أجل الحفاظ على أهدافنا وسنحصل على النصر يوماً ما.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب أكثر من شهرين ونصف الشهر وهي التي لحقت به في مباراة ستراسبورج يوم الأربعاء الماضي لحساب مباريات بطولة كأس فرنسا لكرة القدم.

وتعرض اللاعب لنفس الإصابة أمام مارسيليا في فبراير من العام الماضي 2018 وإستلزمت الإصابة إجراء عملية جراحية أبعتده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الماضي.