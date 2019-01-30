شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتعادل مع ليستر سيتي في الشوط الأول والان مع التفاصيل

كتب محمود ياسر

يواجه اليوم نادى ليفربول بقيادة يورغن كلوب نطيره ليستر سيتى في اطار الجولة ٢٤ من بطوله الدورى الانجليزي

بدا اللقاء بهجوم قوى من الليفر و استطاع مانى إحراز الهدف الأول فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد تمريرة من فيرمينيو و سددها مانى بمهارة فى المرمى.

و استمر ليفربول فى الهجوم و أضاع العديد من الهجمات و قبل نهاية الشوط بدقيقة أحرز مكغواير هدف التعادل لليستر سيتى لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى ١-١