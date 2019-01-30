شكرا لقرائتكم خبر عن توماس توخيل يقرر فك تجميد أدريان رابيو والان مع التفاصيل

الخليج 365- قرر توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي فك التجمييد بصورة مؤقتة عن متوسط ميدان البي إس جي أدريان رابيو حيث إنتظم اللاعب في تدريبات فريقه التي أقيمت اليوم الأربعاء.

وكان رابيو قد عانى خلال الفترة القليلة الماضية من التجميد حيث قررت الإدارة إبعاده عن تدريبات الفريق منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي عقاباً له على رفضه تجديد تعاقده مع الفريق الذي من المنتظر ان ينتهي بنهاية يوليو 2019 الجاري.

وكان رابيو قد قضى الفترة الماضية متدرباً مع الفريق الرديف للنادي في الوقت الذي تخلف فيه ع المعسكر الشتوي الذي أقامه فريقه في الدوحة خلال الفترة الثالث عشر من يناير حتى السابع عشر من الشهر ذاته.

وإرتبط إسم اللاعب بالكثير من الأندية للإنتقال إليها بعد إنتهاء عقده مع فريقه مثل برشلونة الاسباني وتشيلسي ومانشستر سيتي الأنجليزيين بالإضافة إلى فريق نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني