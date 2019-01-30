شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مباراة نانت وسانت إيتيان في الدقيقة 9 لتكريم سالا والان مع التفاصيل

الخليج 365- شهدت مباراة نانت وسانت إيتيان، لفتة إنسانية رائعة لتكريم المفقود إيمليانو سالا لاعب نانت السابق الذي تم اختفائه على الطائرة المفقودة منذ الأسبوع الماضي.

وقام حكم المباراة بإيقافها عند الدقيقة 9، رقم قميص سالا، وقام لاعبي الفريقين وجميع حضور اللقاء بالوقوف والتصفيق لسالا وعلى رأسهم البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب نانت، الذي بدا عليه التأثر الشديد.

وكان من المقرر إقامة هذه المباراة يوم الثلاثاء، ألا أن اختفاء سالا اثناء ذهابه إلى كارديف بأنجلترا تسبب في تأجيل المواجهة لتقام مساء اليوم.