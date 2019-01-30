شكرا لقرائتكم خبر عن فيدريكو كييزا يستخدم سلاح بايرن ميونخ لدك شباك روما والان مع التفاصيل

الخليج 365- قاد المهاجم الشاب فيدريكو كييزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورينتينا فريقه لإكتساح روما بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

ونجح اللاعب اليافع في إستخدام سلاح بايرن ميونخ من أجل تدوين ثلاثية في مرمى الجيالوروسي حيث تمكن اللاعب من التوغل في دفاعات فريق العاصمة وساهم في الفوز الكبير الذي حققه فريقه بسباعيه وهي المرة السادسة التي يتلقى فيها أبناء دي فرانشيسكو سبعة أهداف في مباراة واحدة.

وتعتبر السباعية التي مني بها فريق نادي روما الاولى التي تحدث له على بطولة كأس إيطاليا وترجع آخر خسارة للفريق بسبعة أهداف على يد بايرن ميونخ الألماني في العام 2014 على ملعب الأوليمبيكو لحساب مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعتبر الهاتريك هو الأول الذي يسجله فيدريكو كييزا في مسيرته الرياضية وجاء في فريق قوي مثل نادي روما لينجح في قياده فريقه للوصول لنصف نهائي البطولة.