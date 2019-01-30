شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يستقر على قيد أربعة لاعبين في قائمة الزمالك الأفريقية والان مع التفاصيل

الخليج 365- قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك المصري قيد أربعة لاعبين في قائمة الفريق الأفريقية التي ستخوض غمار دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية قبل غلق باب القيد يوم غداً الخميس.

وإستقر جروس على قيد كلاً من المهاجم المغربي الجديد خالد بوطيب بالإضافة إلى صانع الألعاب أحمد سيد زيزو مع المدافع محمد عبد السلام ولاعب الوسط محمد حسن لتصبح قائمة الفريق مكتملة بوجود ثلاثين لاعباً بعد أن كانت تتوفر على 26 لاعب فقط من قبل.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الابيض القاهرة مساء يوم غداً الخميس من مطار القاهرة متجهة صوب نيروبي لمواجهة فريق نادي جورماهيا الكيني لحساب مباريات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.