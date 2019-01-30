رابي ماتوندو متحمس للعب في البوندسليجا

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الخليج 365- أبدى رابي ماتوندو لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بنادي شالكه الألماني أنه متحمس لإنطلاقة مسيرته في بطولة الدوري الألماني وذلك بعد إنتقاله إلى الفريق قادماً من صفوف مانشستر سيتي الأنجليزي وذلك في تصريحات صحفية.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة ذا صن البريطانية مع اللاعب أكد أنه قبل مجيئه إلى ألمانيا عرف الكثير عن شالكه وإستشهد بكلامه على ظهور بعض النجوم العالميين في الدوري الألماني أمثال مسعود اوزيل لاعب ارسنال وليروي ساني لاعب المان سيتي والكرواتي إيفان راكيتيش لاعب برشلونة الأسباني
وتابع ماتوندو تصريحاته أنه وكما جرت العادة يجب علي في البداية أن أقوم بالحديث مع المدرب وزملائي الجدد في الفريق من أجل التعرف أكثر على الأجواء بالبوندسليجا ويعتبر إنتقالي لشالكه من القرارات الصحيحة التي أسعى إلى توثيقها بتقديم مردود جيد مع الفريق.
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