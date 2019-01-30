شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يوضح عدم إحتفاله بسقوط المان سيتي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول السبب وراء عدم إحتفاله بسقوط مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يوم أمس الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أكد أنها لم يتابع مباراة السيتي يوم أمس لأنه كان يتوفر على بعض الأعمال الاهم كما أنه قد عاد إلى المنزل في ساعة متأخرة من الليل وفضل مشاهدة التلفاز عن رؤية المباراة.

وأضاف كلوب " بعد اللقاء وخسارة ابناء بيب جوارديولا لم يتوقف الهاتف عن إستقبال المكالمات التليفونية ولكنني لا أستطيع الأحتفال بأي شيء الآن خاصة أنني لم أقم به أو أكون سبباً في حدوثه كما أكد أن الجماهير لا تتحدث عن أي شيء خارج كرة القدم.

وإختتم كلوب تصريحاته أنه في الأيام القليلة المقبلة من المنتظر أن يفكر بالدفع باللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم في مركز المدافع الأيمن لحل مشكلة غياب المدافع الأنجليزي جو جوميز الذي يغيب عن الملاعب بداعي الإصابة.