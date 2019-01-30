شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يواصل تحطيم الأرقام المميزة مع ليفربول والان مع التفاصيل

الخليج 365- نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في تحقيق رقم مميز من ناحية المشاركة مع الريدز في مختلف المسابقات، وذلك بعد تواجده في التشكيلة الأساسية لمواجهة ليستر سيتي والتي تقام ضمن منافسات الجولة 24 من البريميرليج.

وبات فريق ليفربول هو أكثر فريق يخوض معه محمد صلاح أكثر عدد من المباريات "84"، ليتخطى عدد مشاركاته مع فريق روما الإيطالي "83" مشاركة.

وشارك صلاح في 79 مباراة مع بازل السويسري، 44 مع المقاولون العرب، 26 مع فيورنيتينا الإيطالي و 19 لقاء مع تشيلسي الإنجليزي.

يتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدف، بفارق هدفين عن أوباميانج مهاجم آرسنال وهاري كين لاعب توتنهام.