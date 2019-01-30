شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يواصل تحطيم الأرقام المميزة مع ليفربول والان مع التفاصيل
الخليج 365- نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في تحقيق رقم مميز من ناحية المشاركة مع الريدز في مختلف المسابقات، وذلك بعد تواجده في التشكيلة الأساسية لمواجهة ليستر سيتي والتي تقام ضمن منافسات الجولة 24 من البريميرليج.
وبات فريق ليفربول هو أكثر فريق يخوض معه محمد صلاح أكثر عدد من المباريات "84"، ليتخطى عدد مشاركاته مع فريق روما الإيطالي "83" مشاركة.
وشارك صلاح في 79 مباراة مع بازل السويسري، 44 مع المقاولون العرب، 26 مع فيورنيتينا الإيطالي و 19 لقاء مع تشيلسي الإنجليزي.
يتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدف، بفارق هدفين عن أوباميانج مهاجم آرسنال وهاري كين لاعب توتنهام.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يواصل تحطيم الأرقام المميزة مع ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.