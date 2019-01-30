انت الان تتابع هل يتراجع آل الشيخ عن تهديده؟.. وأين اختفى أبو ريدة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت الساعات الأخيرة تصريحات نارية من قبل تركي آل الشيخ، نحو اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، بسبب المباريات المؤجلة ومجاملة الجبلاية للنادي الأهلي

فتح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، النار على اتحاد الكرة ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، خلال الساعات الماضية، بسبب المباريات المؤجلة وسياسة تحديد مواعيد المؤجلات في مسابقة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يتدخل هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، لحل هذه الأزمة، كما أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلن فيه اللجوء للاتحادين الدولي (فيفا) والإفريقي (كاف)، لشكوى اتحاد الكرة، في حالة عدم التزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وبعد تلك الأحداث خرج رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة والاتحاد العربي ليرد على الاتهامات.

البداية كانت حين كتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء الثلاثاء: "هل المقصود تفضيل فريق على فريق، من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مبارياته مع الأهلي، والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول.. ما هذه الجدولة؟". وأضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية: "لم أرَ

البداية كانت حين كتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء الثلاثاء: "هل المقصود تفضيل فريق على فريق، من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مبارياته مع الأهلي، والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول.. ما هذه الجدولة؟".

وأضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية: "لم أرَ جدولا في حياتي في أي دوري كهذا الجدول، تفصيل الجدول لظروف فرق معينة يقتل التنافس، من المفترض أن ينهي كل فريق مبارياته المؤجلة، من الدور الأول قبل البدء في الدور الثاني، ومتى مباراة الكأس؟ لم تحدد حتى الآن، لماذا تنتظرون لمّا تنتهي إصابات الفريق الثاني، وتتأكدون من جاهزيته، ويتم تحديد الموعد، أطلب من أخي الأستاذ هاني أبو ريدة التدخل السريع ومعالجة هذا الخلل الحاصل في الجدولة".

واستكمل مالك بيراميدز: «اعملوا لينا كأسين ودوريين، واحد يلعب فيه الـ17 فريق وواحد أدوه اللي في بالكم وريحونا! ما يكفي الأشياء اللي بنشوفها في التحكيم! هل الفيفا يرضى بجدولة زي كده؟! إزاي أنا ماعرفش مباريات فريقي من هنا لآخر الموسم بتواريخ محددة وترتيب عادل! عجبي».

وبعد دقائق معدودة، أصدرت إدارة نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلنت فيه اتباعها الطرق الشرعية لحفظ حقوق الفريق الأول لكرة القدم، باللجوء إلى الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم لشكوى اتحاد الكرة في حالة عدم التزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإنهاء جميع مباريات الدور الأول لجميع لجميع الفرق في الدوري، وكذلك الإعلان بشكل واضح عن جدول مباريات بطولة كأس مصر، الذي لم يعلن عنه حتى الآن.

كما أوضح بيراميدز، أن قراره يأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، حيث إنه من غير المعقول أن يخوض بيراميدز مباريات في الدور الثاني للدوري وحتى الآن لم تخض أندية أخرى مباريات في الدور الأول للمسابقة.

بيراميدز شدد على أنه لن يترك حقه بضرورة إصدار الاتحاد جدول محدد معلوم الملامح أسوة بما يحدث في دوريات دول العالم إلا بعد وكذلك الإعلان بشكل واضح عن مباريات دور الستة عشر بكأس مصر، واستكمل في بيانه بالتأكيد علي أن ما يحدث في جدول المسابقة غير عادل وغير منصف لافتقاده العدالة بين جميع الفرق وفقا لما تنادي به لوائح الفيفا بعدم تفصيل المناخ لفرق بعينها.

مالك بيراميدز لم يكتف بكلاماته عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وقال خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اتحاد كرة القدم المصري، والإعلام يتعاملون مع بعض الأمور في المنظومة الكروية بشكل غريب، وهو ما يخلق مناخًا رياضيًا غير عادل. وتساءل آل الشيخ: «هل من المنطقي أن ينتهي الدور الأول من بطولة الدوري دون إقامة مباراة بين فريقين من الفرق الثلاث المتنافسة على لقب البطولة؟ هذا لا يحدث في أي دوري بالعالم".

وتابع تركي آل الشيخ: «يجب توفير الأجواء المناسبة للاستثمار والمنافسة الشريفة وتطبيق كل قواعد اللعبة بشكل عادل، إذا كان اتحاد الكرة يريد استثمار يجب أن يتعامل بشفافية مع الجميع، وما يحدث في الدوري المصري غريب للغاية، فلماذا لم يلعب الأهلي والزمالك معًا في تلك الفترة، بدلًا من الانتظار حتى 30 مارس المقبل؟».

وواصل رئيس هيئة الترفيه السعودية: "بيراميدز قرر عدم خوض مباراة الأهلي في كأس مصر، قبل أن يواجه الأخير الزمالك في الدوري.. وجميع الفرق تخوض مبارياتها بشكل طبيعي في الكأس إلا مباراة الأهلي وبيراميدز، فهل ذلك بسبب معاناة الفريق المنافس من غياب 11 لاعبًا عن صفوفه بسبب الإصابة؟».

تركي آل الشيخ، علق على طلب النادي الأهلي استقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته أمام الزمالك وبيراميدز، قائلًا: «الأهلى طلب حكام أجانب وأنا على استعداد أن أتحمل التكاليف، وأتمنى أن ينفذ الأهلي كلامه في استقدام حكام أجانب لمبارياته أمام الأهلي والزمالك، وأتعهد أن تكون على نفقتي الخاصة».

ويرى رئيس الاتحاد العربي، أن اتحاد الكرة انتظر حتى يبرم الأهلي العديد من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية، حتى يواجه بيراميدز بشكل أقوى، وتكون الأمور على ما يرام ويكون هناك تفاهم بين اللاعبين والمدير الفني الجديد ثم تقام المباراة بعد ذلك.

اليوم الأربعاء، وبالتحديد في برنامج «ساعة مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت»، الذي يقدمه أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، رد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة والاتحاد العربي، بأنه قام بإبلاغ كل الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، باحتمالية وجود لقاءات مؤجلة عدة للأهلي خلال الموسم الجاري.

وقال حسين، إن اتحاد الكرة يعد هو المنوط به الرد على بيان نادي بيراميدز، لافتًا إلى أن الأهلي لعب عدد مباريات أكبر من كل الأندية المشاركة في الدوري، وأوضح: «تحدثت مع كل الأندية قبل بداية الدوري، وأكدت لهم أن الأهلي سيكون له مؤجلات كثيرة بسبب مشاركاته في دوري الأبطال والبطولة العربية، مع احتمالية الوجود في كأس العالم للأندية».

وتابع رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة والاتحاد العربي: «وصلنا إلى عدد لا بأس به من المؤجلات، لا توجد مباريات مؤجلة للأهلي من الدور الأول سوى أمام إنبي، بجانب لقاء الزمالك.. الأهلي لعب 16 مباراة أكثر من أي ناد يلعب في الدوري المصري فقط».

وواصل عامر حسين: «إذا وضعنا جدولًا للدوري حتى نهاية الموسم فإنه سيشهد تعديلات في الفترة المقبلة، لأننا لا نعرف إلى أي مرحلة سيصل الأهلي أو الزمالك في مشاركاتهما الإفريقية، لأن مواعيد مباريات الأبطال والكونفدرالية غير محددة».

كما تحدث رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة والاتحاد العربي، عن اختيار يوم 30 مارس المقبل موعدًا لمواجهة الأهلي أمام نظيره الزمالك في قمة الدور الأول من الدوري الممتاز، قائلآ إن الاتحاد الإفريقي حدد شهر يناير لمباريات الملحق الإفريقي في كأس الكونفيدرالية، وبالتالي لعب الزمالك مباراتيه ضد اتحاد طنجة في يناير، في المقابل لعب الأهلي مباراتين في مجموعات دوري الأبطال.

وواصل عامر حسين: «بعد منتصف شهر فبراير سيحصل الأهلي على راحة أسبوعين من اللعب في دوري الأبطال، لكن الزمالك سيكون جدوله مضغوطا بـ4 مباريات في مجموعات الكونفيدرالية، وسيكون لدى الأهلي مساحة لخوض مباراة القمة في الدوري، لكن الزمالك لن يكون لديه وقت، لذلك حددنا يوم 30 مارس موعدًا لمباراة القمة، خاصة أن الزمالك لديه مباراة مؤجلة أخرى من الدور الأول ضد الإسماعيلي».



في النهاية.. كانت تصريحات رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة والاتحاد العربي، واضحة بخصوص أزمة القمة وكثرة مؤجلات الأهلي، فهل ينفذ تركي آل الشيخ تهديده، بعدم خوض مباراته مع الأهلي في الدور الثاني، قبل أن يواجه الأخير الزمالك في الدور الأول؟.. ولماذا اختفى هاني أبو ريدة رغم أن تركي خاطبه بشكل مباشر؟ أم سيكتفي أبو ريدة بالمكالمات الودية وتصدير موظفي الجبلاية وأعضاء الاتحاد في المشهد؟