انت الان تتابع الزمالك يعلن قيد هذا الرباعي في قائمته الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:مصطفى محمود ٣٠ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، على قيد المهاجم المغربي خالد بوطيب وأحمد سيد "زيزو"، والثنائي تم التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إضافة إلى محمد عبد السلام مدافع الفريق ومحمد حسن لاعب الوسط، في قائمة الزمالك الافريقية، وذلك قبل غلق باب القيد الإفريقي، مساء غد الخميس. وبذلك سوف تكون القائمة الإفريقية للفارس الابيض 30 لاعبا، حيث كانت تضم قائمة الفريق 26 لاعبًا.
الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد فوزه على اتحاد طنجة المغربي في دوري الـ32 مكرر بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب بالتعادل السلبي، بينما انتهى لقاء الإياب الذي أقيم في استاد برج العرب بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 3-1. كانت
الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد فوزه على اتحاد طنجة المغربي في دوري الـ32 مكرر بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب بالتعادل السلبي، بينما انتهى لقاء الإياب الذي أقيم في استاد برج العرب بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 3-1.
كانت قرعة دور المجموعات بالبطولة التي أقيمت يوم 21 من الشهر الجاري قد أوقعت الفارس الأبيض في مجموعة واحدة مع جورماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنجولي.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك، القاهرة مساء غدا الخميس، متجهة إلى نيروبي، لمواجهة جورماهيا الكيني، في افتتاح مشوار الفريق، في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، المقرر لها الأحد المقبل 3 فبراير.
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