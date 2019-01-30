انت الان تتابع رئيس الزمالك: لن نلعب قبل خوض الأهلي مؤجلاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تضامنه مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، بشأن رفضه عدم انتظام مباريات النادي الأهلي، خلال بطولتي الدوري وكأس مصر هذا الموسم. وفتح آل الشيخ، النار على اتحاد الكرة أمس الثلاثاء، بسبب المباريات المؤجلة وسياسة تحديد مواعيدها في الدوري، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يتدخل هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، لحل هذه الأزمة، كما أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلن فيه اللجوء للاتحادين الدولي (فيفا) والإفريقي (كاف)، لشكوى اتحاد الكرة، في حالة عدم التزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال رئيس النادي الأبيض، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك: «طلبنا سيكون واضحًا بعد مباراة الزمالك والنجوم، وهو أن يلعب الأهلي كل مبارياته المؤجلة في الدوري وكأس مصر، وإلا ستكون فوضى». وأضاف: «مع احترامي للنادي الأهلي، لكن هناك كيل بمكيالين، فلماذا لا يلعب الفريق الأحمر مبارياته