شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: «الخطيب عشقي.. وكنا ننام على سرير واحد ونقسم الهدوم والجنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، والمدير الفني للمصري الأسبق، إن «إدارة الأهلي تسأل عن استبعادي من العمل داخل النادي»، مضيفًا: «أنا مش بسكت على الغلط، ويشرفني أني تربية الكابتن صالح سليم».

وتابع في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «في مرة اختلفت مع الكابتن صالح، ولم أدعمه في الانتخابات وجيه كلمني وقال لي (خد تعالى هنا يابني خليك في دعمك، وتعالى كل يوم أتغدى معايا)»، مضيفًا: «الأهلي بالنسبة لي الأكسجين الذي أتنفسه، وأنا اللي لفيت مع حسن حمدي في السعودية وجمعنا 6 ملايين ريال».

وأوضح: «محمود الخطيب عشقي، ومنذ أول يوم دخوله للنادي الأهلي وأنا أحبه، وعلاقتي به من الطفولة، وكنا ننام على سرير واحد، ونقسم الهدوم والجنيه»، مؤكدًا أن «الاختلاف لا يفسد للود قضية معه».