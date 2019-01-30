شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل مع بيرنلي يفجر الغضب في «الشياطين الحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن البداية المميزة لأولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، توقفت على ملعبه أمام بيرنلى، بعد التعادل الإيجابى 2/2، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الإنجليزى.

وتقدم بيرنلى بهدفين دون رد قبل أن ينتفض مانشستر يونايتد فى الدقائق الأخيرة ويسجل من ركلة جزاء عن طريق بول بوجبا فى الدقيقة 87 ثم عبر فيكتور ليندلوف فى الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفاز سولشاير بأول ست مباريات له فى الدورى فى قيادة يونايتد منذ تعيينه خلفا للمدرب جوزيه مورينيو فى ديسمبر، وأضاع يونايتد بهذه النتيجة فرصة التساوى فى رصيد النقاط مع تشيلسى صاحب المركز الرابع.

من جانبه، حذر سولشاير لاعبيه من التفكير فى أن الفوز سيتحقق بسهولة بعدما تعادل الفريق 2-2 على أرضه مع بيرنلى لتتوقف سلسلة من ستة انتصارات متتالية فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

وقال المدرب النرويجى: «خطورة الفوز ربما تكون فى التفكير أن ما تحقق يمنح الفرصة للبدء بقوة 90% لأننا نفوز بهدف أو هدفين».

وتابع: «لكن لا يجب أن يحدث ذلك. يجب أن نبدأ بشكل لائق فى كل مباراة ولم نفعل ذلك بالشكل الذى يتسبب فى مشكلات لبيرنلى».

وقال سولشاير: «كنا نعرف أنه (بيرنلى) يتميز بالتنظيم، وكنا سعداء لمجرد إرسال كرات عرضية. كنا فى حاجة إلى إيقاع أفضل واللعب بسرعة أكبر واللعب بأسلوبنا فى منطقة الجزاء».

ورغم ذلك شعر مهاجم يونايتد السابق، الذى تولى المسؤولية بعد إقالة جوزيه مورينيو فى ديسمبر، بالسعادة بسبب الانتفاضة فى الدقائق الأخيرة.

وقال المدرب المؤقت: «أنا سعيد جدا برد الفعل»، كما أشار إلى أن الفريق كان بوسعه الخروج منتصراً لكن الوقت لم يكن كافيا لذلك.

فى السياق نفسه، تحوم الشكوك حول لحاق الفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزى، بمواجهة ليستر سيتى، الأحد المقبل، فى الجولة الـ25 من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

ونجح بوجبا فى قيادة مانشستر يونايتد للتعادل مع بيرنلى بنتيجة 2-2 فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعدما كان الأخير متقدما بنتيجة 2-0، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء.

وأكدت صحيفة «إيفينينج ستاندارد نيوز» الإنجليزية أن بوجبا قد يغيب عن مباراة ليستر سيتى المقبلة بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة بيرنلى.

والتقطت الكاميرات لاعب الوسط الفرنسى وهو يعرج بعد المباراة، رغم إكماله المباراة حتى نهايتها دون أن يعانى من أى إصابة.

ومن المتوقع أن يخضع بوجبا للفحوصات الطبية من أجل التعرف على حجم الإصابة التى تعرض لها ومدى قدرته على اللحاق بالمباراة المقبلة أمام ليستر سيتى.

فى شأن آخر، اقترب مروان فيلاينى من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حيث سيكون نادى شاندونج ليونج الصينى هو وجهته القادمة.

كان فيلاينى قد ارتبط بعدة عروض قادمة من الدورى الصينى وأخرى من الدورى الأمريكى خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية إن الساعات القادمة ستشهد الإعلان الرسمى عن انتقال مروان فيلاينى إلى شاندونج ليونج مقابل حوالى 7 ملايين يورو.

ولم تكشف الصحيفة عن الراتب المتوقع لفيلاينى مع فريقه الصينى الجديد، ولكن التوقعات تشير إلى أنه سيتراوح بين 12 و15 مليون يورو سنويًا.

كان مروان فيلاينى قد فقد أدواره فى مانشستر يونايتد منذ رحيل المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو عن تدريب الشياطين الحمر وخلافته بالنرويجى أولى جونار سولشاير.