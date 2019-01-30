شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد شقيقة «نيمار» يضعه في قفص الاتهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن هناك اتهامات ضد البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، بعد غيابه الموعود كل موسم عن الملاعب فى هذا التوقيت.

تعرض نيمار دا سيلفا للإصابة قبل أيام، وغادر المباراة التى فاز فيها فريقه باريس سان جيرمان على ضيفه ستراسبورج 2- صفر، وتأهل إلى ثمن نهائى كأس فرنسا لكرة القدم. وخرج نيمار من ملعب اللقاء باكيا، فيما أشارت تقارير صحفية إلى إصابته فى نفس مكان الإصابة السابقة التى غاب بسببها 3 أشهر فى نهاية الموسم الماضى.

وقالت إن نيمار لا يكون حاضرا فى الملاعب يوم 11 مارس، يوم عيد ميلاد شقيقته فى الأعوام الأربعة الماضية، وها هو يبدو فى طريقه إلى غياب جديد فى نفس الموعد للمرة الخامسة على التوالى.

وستبلغ رافاييلا، شقيقة نيمار، 23 عاماً فى 11 مارس المقبل، ويعتبر النجم البرازيلى مقربا جدا من شقيقته، التى يظهر معها فى مناسبات عديدة، كما وضع وشما كبيرا لها على ذراعه.

وبدأت الشكوك تحوم مجددا مع إصابة نيمار الجديدة، حيث سبق أن غاب النجم البرازيلى عن فريقه السابق برشلونة وفريقه الحالى باريس سان جيرمان فى نفس الموعد بسبب الإصابة أو الإيقاف، حيث يرغب نيمار فى الحصول على أى فرصة من أجل الابتعاد عن الملاعب للاحتفال مع شقيقته بعيد ميلادها، فى حفل ضخم عادة.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أنه فى حال ثبوت تعمد اللاعب غيابه عن الفريق فى هذا التوقيت المهم، فعلى إدارة النادى الباريسى عرضه للبيع ورحيله عن ملعب حديقة الأمراء.

غاب «نيمار» عن مباراة فريقه المهمة أمام ريال مدريد الإسبانى بدورى أبطال أوروبا فى باريس الموسم الماضى، والتى جاءت قبل عيد ميلاد رافاييلا بأيام قليلة.

ويبدو أن النجم البرازيلى لن يكون متواجدًا مع فريقه فى الصدام المرتقب أمام مانشستر يونايتد الإنجليزى بدورى الأبطال هذا العام أيضا يومى 13 فبراير و7 مارس.

فى شأن آخر، كشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن نيمار توسل لإدارة فريقه السابق برشلونة عبر رسالة واتساب إعادته إلى صفوف النادى الكتالونى.

وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017، فى صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، جعلت منه أغلى لاعب كرة قدم فى العالم.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن رحيل نيمار من برشلونة كان بسبب وجود الأرجنتينى ليونيل ميسى، الذى يعد النجم الأوحد داخل صفوف الفريق الكتالونى.

وشهدت الأيام الماضية تقارير أفادت بأن نادى باريس سان جيرمان مضطر لبيع أحد نجميه، سواء نيمار أو مبابى، خلال الصيف المقبل لعدم الدخول فى مشاكل مع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم بشأن قوانين اللعب المالى النظيف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نيمار أرسل الرسالة إلى إداريين ولاعبين فى فريق برشلونة متوسلا العودة، وأن النادى الكتالونى استخدم الرسالة كأداة تسويقية لإقناع لاعب آخر للانضمام إلى صفوفه، وإلا فإن نيمار قد يسبقه. وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن اللاعب الذى عرضت عليه الرسالة هو الهولندى فرينكى دى يونج الذى وقع بالفعل مع النادى الكتالونى منذ حوالى أسبوع مقابل 86 مليون يورو بعد رؤية رسالة نيمار، وسينضم للفريق فى يوليو المقبل.