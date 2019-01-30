شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح كان على أعتاب «نيوكاسل» بـ«نصف مليون إسترلينى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ديلى ستار»، الإنجليزية، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى كان على وشك الانضمام لناد آخر غير «الريدز»، وذلك مقابل مبلغ مالى ضعيف للغاية.
وقالت الصحيفة إن صلاح كان على وشك الانضمام لصفوف نيوكاسل سنة 2011، على سبيل الإعارة، مع وضع بند الشراء بنهاية الموسم، مقابل مبلغ نصف مليون إسترلينى، أى ما يعادل 659 ألف دولار أمريكى تقريبا. وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح كان وقتها لاعبا فى صفوف نادى «المقاولون العرب» المصرى، وقد اتفقت إدارة الناديين على المبلغ المذكور أعلاه.
وأوضحت أن إدارة نيوكاسل يونايتد عادت عن قرارها وقررت الانسحاب، معتبرة أن المبلغ كبير مقارنة بخبرة صلاح بالملاعب الإنجليزية، رغم حماس مدرب النادى آنذاك آلان باردو.
وانتقل صلاح بعد فشل الصفقة إلى صفوف بازل السويسرى سنة 2012.
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