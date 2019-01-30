شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجهز نجومه لأخذ نصيبه من ضحية «القطبين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض الفوز الأخير الذى حققه الإسماعيلى على الاتحاد السكندرى بهدفين للاشىء ضمن الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز ووصول الفريق للمركز العاشر فى جدول الترتيب، حالة من الاستقرار والهدوء داخل قلعة الدراويش بعد فترة من الغضب الجماهيرى ضد الفريق بسبب تراجع النتائج. ويسعى البلجيكى، سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى للفريق، لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة عند اللاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة بهدف مواصلة المسيرة والمنافسة على دخول المربع الذهبى ويستأنف الدراويش تدريباته اليوم الخميس بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقررة يوم الخميس المقبل فى الجولة الحادية والعشرين للدورى.

ويتطلع الفريق لأخذ نصيبه من المنافس الذى تلقى هزيمتين كبيرتين الأولى من الأهلى بثلاثية نظيفة وسقط أمام الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف. ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن الإدارة تدرس مضاعفة مكافآت الفوز لتشجيع اللاعبين على الاجتهاد خلال الفترة المقبلة وتحفيزهم على الفوز لتعويض الفترة الماضية ومصالحة الجماهير، فيما حذر يانوفيسكى، المدير الفنى، عبدالرحمن مجدى، لاعب الفريق، من الاعتراض على قراراته وذلك بعد حالة الغضب واعتراضه على قرار استبداله خلال مواجهة الاتحاد السكندرى فى الشوط الثانى والدفع بوجيه عبدالحكيم بدلا منه، واعتذر اللاعب عما بدر منه خلال المباراة.

وأضاف: أعتذر للجماهير عما بدر منى، أتطلع دائما للتواجد فى الملعب من أجل تقديم أفضل ما لدى والمساهمة فى استمرار الانتصارات التى حققها الفريق. واستكمل مجدى قائلا: كل ما حدث لا يتعدى نرفزة ملعب وهدفى دائما إسعاد الجماهير المساندة للفريق باستمرار.

وقال: النتائج بدأت تتحسن مؤخرا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل مركز ممكن بجدول المسابقة. من جهته، وصف أحمد قناوى، المدرب العام للفريق، انتصار فريقه على الاتحاد السكندرى بالمهم للغاية خلال مشوار الفريق بمسابقة الدورى.

وأضاف: مكاسب المباراة تتخلص فى تخلص اللاعبين من بعض الضغوط بجانب تقدم الفريق خمسة مراكز دفعة واحدة وعودة الروح القتالية التى كانت غائبة عنهم مؤخرا، فضلا عن عودة كريم بامبو ووجيه عبدالحكيم لتسجيل الأهداف. وتابع: سعداء للغاية بالمستوى الذى قدمه يحيى زايد فى ظهوره الرسمى الأول، حرصنا على إشراكه فى المباراة الودية التى أقيمت أمس الأول أيضا ضد فاقوس من أجل تحقيق مزيد من الانسجام مع باقى عناصر الفريق. واختتم قائلا: أغلقنا تلك الصفحة تماما، تركيزنا على مباراة المقاصة التى لا بديل فيها عن الثلاث نقاط واستمرار سلسلة الانتصارات.