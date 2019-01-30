شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمهل النيجر 14 يوما قبل شكواهم لـ«كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة بشكوى اتحاد الكرة بالنيجر للاتحاد الأفريقى «كاف»، نظراً لتجاهل خطابات نظيرهم المصرى فى تحديد موعد إقامة مباراتهم المقرر لها شهر مارس المقبل فى ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر منتصف العام الجارى.

وكشف مصدر بالجهاز الإدارى بالمنتخب أن اتحاد الكرة أرسل أكثر من خطاب للنيجيرى طلب من خلاله تحديد موعد المباراة، إلا أن التجاهل كان الرد الوحيد من الجانب الآخر، وأضاف أن اتحاد الكرة خاطب السفارة المصرية بالنيجر لإبلاغ المسؤولين عن الرياضة فى النيجر بنية الجانب المصرى تقديم شكوى ضدهم بسبب التجاهل، ومنحهم مهلة أسبوعين لتحديد موعد المباراة، وإلا ستكون الشكوى هى الخيار الوحيد لاتحاد الكرة المصرى.

فى نفس السياق، أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، أن اتحاد النيجر لم يرد على جميع المخاطبات الخاصة بشأن تحديد موعد المباراة، وأنه ينتظر 30 يوماً قبل الموعد المحدد مسبقاً فى شهر مارس قبل اتخاذ أى خطوة تصعيدية ضد النيجر.

وأضاف «لهيطة» أنه يأمل فى أن يسارع أصحاب الأرض بتحديد موعد المباراة خلال أسبوعين، خصوصا أن المنتخب مقبل على مباراة ودية مع منتخب نيجيريا، وتحدد له رسميا يوم 26 مارس، ومن المفروض أن مباراة النيجر تسبق مباراة نيجيريا، ويخشى الجهاز الفنى أن يحدث تعارض أو فترة قليلة بين المباراتين.

وكشف «لهيطة» أن خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، استقر على إعلان أسماء اللاعبين المحليين المقرر انضمامهم للمعسكر المقبل مطلع مارس المقبل، على أن يتم إعلان أسماء اللاعبين المحترفين منتصف الشهر استعدادا للمباراتين. فيما يستعد الجهاز الإدارى للمنتخب السفر إلى النيجر ونيجيريا لترتيب استقبال بعثة المنتخب المصرى قبل خوض المباراة، من معاينة ملاعب التدريب وملعبى المباراتين.