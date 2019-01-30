شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب العالم يواجه أفريقيا في افتتاح استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الدكتور أشرف صبحى على إقامة احتفالية كبرى فى افتتاح استاد القاهرة بداية شهر مايو المقبل، وإقامة مباراة استعراضية يتم توجيه الدعوة خلالها إلى قدامى اللاعبين فى العالم لمواجهة منتخب قدامى أفريقيا أسوة بما يحدث على هامش البطولات العالمية والقارية الكبرى، فضلا عن تنظيم عروض فنية كبرى بحضور 50 ألف متفرج، ومن المنتظر أن يعقد وزير الرياضة اجتماعا خلال الفترة المقبلة مع اتحاد الكرة لتنظيم احتفالية افتتاح استاد القاهرة، والتى ستكون فى نفس الوقت بروفة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر، ويشهد استاد القاهرة حفلى الافتتاح والختام. وعلمت «المصرى اليوم» أنه حال عدم النجاح فى تنظيم المباراة العالمية، فإنه ستتم إقامة مباراة بين قدامى اللاعبين المصريين مع منتخب نجوم الفن لجذب أكبر عدد من الجماهير لحضور الاحتفالية الكبرى.

فى سياق متصل، تجرى الاستعدادات على قدم وساق فى الاستاد لتجهيزه لاستضافة بطولة أمم أفريقيا فى ضوء توجيهات المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الذى حرص على زيارة الاستاد مرتين فى فترة قصيرة ومتابعته الشخصية لتطوير الاستاد وذلك بعد التعديلات التى اقترحها شخصيا لظهور الاستاد فى أبهى صورة، وتتعلق بتطوير بوابات الدخول والمقصورة الرئيسية ومدخل الاستاد وإنشاء نافورة كبرى، فضلا عن تطبيق أعلى تقنية فى زراعة أرضية الاستاد من خلال نوع جديد يتم خلاله الدمج بين النجيل الطبيعى والصناعى لظهور الأرضية بصورة جيدة.

وجدد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تمسك الحكومة بتطوير الاستاد حتى يواكب عصر الاحتراف القائم فى الدول الكبرى.

وأوضح أن تطبيق النظام الاحترافى فى الاستاد يتمثل فى شكل الملعب، والمدرجات، وتوزيع التذاكر على المقاعد، والمكان المخصص للإعلاميين، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات الصحفية التى تقام عقب نهاية المباريات. يذكر أن استاد القاهرة الدولى هو الاستاد الرسمى للمنتخب المصرى لكرة القدم، وتأسس عام 1958 فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر تحت اسم استاد ناصر، وجُدد عام 2004 بمبلغ مائة وخمسين مليون جنيه. وقد شهد هذا الملعب كأس الأمم الأفريقية عام 2006 التى فازت بها مصر، ويتسع لـ74100 متفرج. ويعتبر استاد القاهرة الدولى هو الأول من نوعه بالمعايير الأوليمبية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويمثل استاد القاهرة علامة مهمة فى البنية الرياضية المصرية، حيث تقام أهم المباريات المصرية عليه، حيث كان يشهد كل مباريات القمة بين الأهلى والزمالك ومباريات منتخب مصر لكرة القدم.