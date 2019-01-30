شكرا لقرائتكم خبر عن قيد بوطيب وحسن وعبدالسلام في قائمة الزمالك الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الجهاز الإدارى بالفريق الكروى الأول بنادى الزمالك إجراءات قيد الثلاثى خالد بوطيب ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن فى قائمة الفريق الأفريقية بشكل رسمى حتى يتسنى لهم المشاركة مع الفريق فى مباريات دور المجموعات فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتى يستهلها المارد الأبيض بمواجهة جورماهيا، بطل كينيا، يوم الأحد المقبل، فى العاصمة نيروبى.

ويدرس كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، الاستعانة بالثلاثى فى قائمة مباراة جورماهيا، وتكليف الجهاز الإدارى بإنهاء تأشيراتهم للسفر مع الفريق، تمهيدا للدفع بهم فى المباراة المقبلة، فيما لم يحسم المدير الفنى مصير قيد أحمد سيد، الشهير بـ«زيزو»، الوافد الجديد للفريق حتى الآن.

وكان جروس قد منح الفرصة لمحمد عبدالسلام وخالد بوطيب خلال الفترة الماضية، خلال مباراتى بيراميدز ومباراة المقاصة، للاعتماد عليهما خلال المنافسات الأفريقية، وكان عبدالسلام قد شارك من قبل فى مركز قلب الدفاع أثناء غياب محمود حمدى الونش، ومحمد عبد الغنى، بالإضافة إلى المباراة التى غاب فيها محمود علاء. يأتى هذا فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الفرحة والارتياح داخل مجلس الإدارة والجهاز الفنى بعد تخطى الفريق عقبة المقاصة فى مباراة الجولة الـ20، والتى جمعت بينهما مساء الثلاثاء وحسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 4-1.

ووجه المدير الفنى الشكر للاعبيه على الأداء الرجولى والروح القتالية، وإصرارهم على الفوز من أجل تعزيز الصدارة بالحصول على ثلاث نقاط غالية من منافس قوى مثل المقاصة، وأثنى المدير الفنى على أداء الثلاثى فرجانى ساسى، ومحمود علاء، وطارق حامد، الذين لعبوا دورا كبيرا فى الفوز.

من جانبه، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، أن الفريق حقق فوزا مستحقا على فريق مصر للمقاصة، وقدم اللاعبون أداء ومستوى جيدا على مدار شوطى اللقاء.

وكشف أمير مرتضى أن الزمالك نجح فى التغلب على الإصابات وغياب أكثر من عنصر أساسى بالفريق، وكان هناك إصرار وعزيمة من جانب اللاعبين على حصد النقاط الثلاث، مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة، خاصة أنها بعد التعادل الأخير مع بيراميدز. وأكد المشرف العام على فريق الكرة أن الزمالك يدخل جميع المباريات بالدورى بهدف وحيد وهو تحقيق النقاط الثلاث، بغض النظر عن الفريق المنافس.

فى سياق متصل، قرر مجلس الإدارة توقيع عقوبة مالية على حازم إمام، كابتن الفريق، بسبب طرده دون داعٍ فى المباراة، وانتقد رئيس النادى مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من اللاعبين، موجهاً بتوقيع غرامات مالية تجاه أى لاعب يقوم بهذه الأمور، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التى يفقد فيها الفريق جهود أحد لاعبيه بسبب الانفعال أو الاستفزازات داخل الملعب. يأتى هذا فيما يواجه الجهاز الفنى أزمة بسبب غياب طارق حامد للإيقاف وغيابه عن مباراة النجوم المقبلة فى الدورى، ويسعى جروس لتجهيز محمود عبد العزيز ومحمد حسن للدفع بأحدهما فى المباراة المهمة.

فيما رفض المدير الفنى إعطاء الفريق راحة من التدريبات، نظرا لضيق الوقت وضغط المباريات وفضل خوض مران الفريق، الأربعاء، استعدادا للمباراة المهمة والمرتقبة التى يسعى الفريق للفوز بها لتكون دافعا كبيرة فى افتتاح دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

فى شأن آخر، غادر أيمن حافظ، المنسق العام للفريق، ومحمد بدر، المدير المالى، الأربعاء، إلى العاصمة الكينية نيروبى، قبل سفر البعثة غدا من أجل ترتيب وإنهاء إجراءات الإقامة والتدريب، قبل وصول الفريق الذى تقرر سفره فى التاسعة مساء اليوم الخميس، وفتح حافظ خط اتصال مع السفارة المصرية فى نيروبى لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالبعثة، وقام الجهاز الطبى، بقيادة الدكتور محمد أسامة، بتحصين اللاعبين ومنحهم التطعيمات اللازمة قبل السفر.