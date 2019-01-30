شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يتضامن مع بيراميدز.. ويدعو الجماهير لمقاطعة شركة الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تضامنه مع تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، بشأن عدم انتظام مباريات النادي الأهلي.

وقال رئيس النادي، عبر الموقع الرسمي للزمالك: «بعد مباراة الزمالك والنجوم، سيكون طلبنا واضح.. أن يلعب الأهلي كل مبارياته المؤجلة في الدوري وكأس مصر، وإلا ستكون فوضى».

وتابع: «مع احترامي للأهلي، هناك كيل بمكيالين، لماذا لا يلعب الأهلي مبارياته في الدور الأول رغم وصولنا للدور الثاني من الدوري؟ الأهلي يجب أن يخوض مباراة بيراميدز بالكأس ويواجهنا ويلعب كل مبارياته، كفى هراء من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات».

وشدد في نهاية حديثه: «لن نلعب بعد مباراة النجوم أي لقاء قبل أن يخوض الأهلي مؤجلاته».

وشجب رئيس الزمالك تصرفات شركة الاتصالات المصرية بالتفرقة بين الزمالك والأهلي، موضحًا أن ما يحدث يثير الفتنة، وطالب الدولة التي تملك الشركة بالتدخل، وعدم تعامل جماهير الزمالك معها.

كان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، قد هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وأصدرت النادي بياناً رسمياً أعلن فيه اتباعه الطرق الشرعية لحفظ حقوق الفريق الأول لكرة القدم باللجؤ إلى الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم لشكوى اتحاد الكرة في حالة عدم التزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإنهاء جميع مباريات الدور الأول لجميع الفرق في الدوري وكذلك الإعلان بشكل واضح عن جدول مباريات بطولة كأس مصر.