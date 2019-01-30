لاعب بيراميدز الجديد مهدد بعدم إنضمامه لمنتخب بيرو في كأس كوبا أمريكا

أكد مدرب منتخب بيرو الأرجنتيني ريكاردو جاريكا،، أن انتقال كريستيان بينافينتي من شارلروا البلجيكي إلى بيراميدز المصري، يُقلص حظوظه في المشاركة في كأس كوبا أمريكا في الصيف المقبل 2019.

وقال جاريكا، في تصريحات لموقع "البوبلار" البيروفي، اليوم الأربعاء، إنه كان يتمنى استمرار بينافينتي في أوروبا، ولكن اللاعب أعلن أنه تلقى عرضا لا يستطيع رفضه.

وأضاف: "في رأييّ هناك أمور رياضية واقتصادية تستطيع أن تقول لها لا، ولكن الأمر يتوقف على طموحات اللاعب نفسه وما يريده، خاصة أن مسيرته قصيرة. كنت أتمنى بقاءه في أوروبا".

وأشار جاريكا إلى أنه لا يعلم شيئا عن الدوري المصري، ولكنه سيتابع مع مواطنه الأرجنتيني رامون دياز، مدرب بيراميدز، آخر تطورات مستوى بينافينتي.

يشار إلى أن اللاعب البيروفي، كريستيان بينافينتي، انضم إلى نادي بيراميدز، خلال شهر يناير الجاري.