بث مباشر.. مباراة ليفربول وليستر سيتي

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يلعب فريق ليفربول ضد ليستر سيتي، في الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

ويقود النجم المصري محمد صلاح ليفربول للفوز بالمباراة والحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي والذي مني بهزيمة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي مساء أمس.

وخاض ليفربول 23 مباراة حتى الآن في البريمير ليج فاز في 19 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر في مباراة وحيدة، ونجح ليفربول في تسجيل 54 هدفا بينما تلقت شباكع 13 هدفا فقط ، على الجانب الأخر يحتل ليستر سيتي المركز التاسع برصيد 31 نقطة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 10 ونجح لاعبوه في تسجيل 29 هدف وتلقت شباكه 29 هدف يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي.

وسيكون محمد صلاح على رأس تشكيل فريقه في مبااراة اليوم، ويقدم الفرعون المصري مستوى مميز مع فريقه، حيث يحتل صدارة هدافي البريمير ليج برصيد 16 هدفا، وفاز صلاح مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعد صراع مع زميله بالريدز السنغالي ساديو ماني، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD