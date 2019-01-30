إنبى يتعادل سلبيًا مع المقاولون بالدوري

تعادل فريقا إنبى والمقاولون العرب سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مستهل مباريات الجولة الـ21 للدورى .

جاءت المباراة فقيرة فنيا من جانب الفريقين وبالرغم من حاجة إنبى للثلاث نقاط للهروب من دوامة الهبوط إلا أن لاعبوها افتقدوا للمسة الأخيرة ومالوا للدفاع طيلة المباراة ، فى الوقت الذى ظهر فيه لاعبو المقاولون بشكل جيد خلال أحداث الشوط الأول الذين أضاعوا فيه لاعبى الذئاب العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى إنبى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 21 نقطة فى المركز الرابع عشر ، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 28 نقطة فى المركز الخامس .

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