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شكرا لقرائتكم ليستر سيتي يقتنص التعادل من ليفربول فى الشوط الأول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وضيفه ليستر سيتي بالتعادل الإيجابى 1-1 فى المباراة الجارية بينهما على ملعب "آنفيلد" بالجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى.
تقدم الريدز أولا عن طريق السنغالى ساديو مانى فى الدقيقة الثالثة، قبل أن ينجح المدافع هارى ماجواير فى إدراك التعادل للذئاب فى الوقبت بدلا الضائع مستغلا عدم تغطية مدافعى ليفربول بالشكل الجيد.
وشكل النجم المصرى محمد صلاح بعض الخطورة على مرمى ليستر سيتي خلال الشوط، وإن لم تتح له فرص حقيقية للتسجيل.
كرة مانى فى الشباك
لقطة الهدف الأول
ماني يحتفل بالهدف
ماني يسجل الأول
هجمة لليستر سيتى
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