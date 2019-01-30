شكرا لقرائتكم يوفنتوس يتأخر بهدفين أمام أتلانتا فى الشوط الأول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخر يوفنتوس أمام مضيفه أتلانتا بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب "أتلتى أزوري دى إيتاليا"، فى دور الثمانية من كأس إيطاليا.

الهدف الأول احرزه البلجيكى تيموثى كاستانى فى الدقيقة 37، وسجل المتألق دوفان زاباتا الذى سجل 15 هدفا فى الكالتشيو هذا الموسم، الهدف الثانى بعدها بدقيقتين فقط.



يوفنتوس واتلانتا

وشهد الشوط الأول تعرض مدافع يوفنتوس جورجيو كيلينى للإصابة، وغادر ملعب اللقاء فى الدقيقة 27 وشارك بدلا منه البرتغالى جواو كانسيلو.

وكان ميلان وفيورينتينا قد حجزا مكانهما فى الدور قبل النهائى، ويتبقى الفائز من لقاء اليوم بالإضافة للفائز من لقاء انتر ميلان ولاتسيو الذى سيقام غدا الخميس.