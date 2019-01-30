شكرا لقرائتكم الفيلسوف يستقيل من تدريب بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مؤمن سليمان المدير الفنى لبتروجت باستقالة رسمية من تدريب الفريق البترولى عقب الهزيمة التى منى بها الفريق عصر اليوم أمام المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ وهو ما جمد رصيد الفريق عند 15 نقطة فى المركز الاخير بالدورى .

ورغم التدعيمات الكثيرة التى قام بها مجلس إدارة بتروجت بناء على رؤية مؤمن سليمان إلا أن الأخير فشل فى تحقيق النتائج المرجوة واستمر الفريق البترولى فى تذيل قائمة الترتيب ليقوم المدير الفنى بتقديم استقالته .